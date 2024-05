Ausilio rivela: "Leao è stato molto molto vicino all'Inter". Poi corregge il tiro: "Con il ragazzo non siamo arrivati a parlare in maniera approfondita"

Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio, intervistato dal giornalista Fabrizio Biasin, ha parlato anche di Rafael Leao. Secondo il dirigente nerazzurro il numero 10 del Milan è stato ad un passo dall'Inter. Queste le sue dichiarazioni:

"Leao è stato vicino all'Inter. Molto molto vicino. Avevamo l'accordo con il Lille, un accordo trovato piuttosto in fretta in un incontro a Londra. Poi non abbiamo portato avanti l'accordo, con il ragazzo non siamo neanche arrivati a parlare in maniera troppo approfondita".