Inter, Pavard: "Prima del derby ho stuzzicato Maignan, Theo e Giroud. Ho detto loro che..."

vedi letture

Benjamin Pavard, difensore dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica nella quale ha parlato anche dello scudetto dell'Inter conquistato dopo aver battuto il Milan nel derby. Nella formazione rossonera giocano tre suoi compagni di squadra nella nazionale francese, vale a dire Mike Maignan, Theo Hernandez e Olivier Giroud. Ecco le sue parole sui tre rossoneri:

"Se ci siamo sentiti in queste settimane? Prima della partita col Milan li avevo stuzzicati, dicendo loro che saremmo diventati campioni proprio contro di loro. Siamo amici, ma il derby è il derby e non si fanno sconti. In campo con Theo ci siamo affrontati, scontrati, anche spinti".