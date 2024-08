Il figlio dell'ex Milan Ronaldinho lascia il Barcellona e firma con il Burnley

João Mendes de Assis Moreira sbarca in Inghilterra. Il figlio della leggenda brasiliana Ronaldinho, classe 2005, lascia il settore giovanile del Barcellona, dove era approdato nel marzo del 2023, e firma un contratto con il Burnley. Inizialmente si aggregherà alla squadra Under-21 del club inglese, che disputa la Championship.

Joao Mendes, che compirà 20 anni a febbraio, è un prodotto del settore giovanile del Cruzeiro, che ha lasciato nel 2022. Ha disputato 9 partite con la squadra U19 dei blaugrana senza lasciare particolarmente il segno. Adesso lo attende una nuova avventura in un Paese dove il padre non ha mai giocato in carriera.