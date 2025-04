MN - Evani: "Milan, niente alibi. I giocatori non sempre hanno messo l'anima"

Alberico Evani, ex giocatore rossonero, ai microfoni di MilanNews.it, ha rilasciato queste dichiarazioni:

In 13 anni di Milan ha conosciuto il punto più basso e il punto più alto. Questo Milan le ricorda uno di quelli in cui ha giocato?

"Sono stato anche nel Milan che tribolava, che aveva difficoltà societarie e di squadra. Siamo ripartiti dalla Serie B, però avevamo un'altra società e altri giocatori. Questo Milan non ha alibi sotto questo aspetto, perché i giocatori ci sono e la società ha fatto il possibile per prendere i migliori a disposizione dell'allenatore".

Il paragone è esageratamente azzardato, partiamo da questa premessa. Ma l'anno della retrocessione può avere delle similitudini, per le premesse di inizio stagione e come sono andate a finire le cose?

"Io avevo 18 anni, giocai le ultime partite. Quella era una squadra che per molti interpreti era quella che vinse lo scudetto della stella. Sono quelle annate storte che capitano a tutti. Ma questo Milan ha la possibilità di rimediare nel derby, ma i giocatori devono metterci l'anima, cosa che non sempre hanno fatto".