MN - Evani: "La Coppa Italia non salverebbe la stagione del Milan, ma comunque un trofeo importante"

Alberico Evani, ex giocatore rossonero, ai microfoni di MilanNews.it, ha rilasciato queste dichiarazioni sulla stagione del Milan:

Evani, che impressione le fa vedere il Milan in questa situazione?

"Devo dire che sono un po' sorpreso dall'andamento della squadra in campionato soprattutto ma anche nel percorso Champions, poteva andare direttamente agli ottavi di finale e invece non si è nemmeno qualificata nello spareggio contro una squadra nettamente alla portata. Sono più le colpe del Milan che i meriti degli altri, potevano fare molto di più. E in campionato l'andamento non è dei migliori, la squadra perde terreno, perde occasioni. È un peccato, sono convinto che la squadra sia individualmente valida ma nell'insieme non fanno squadra, non hanno uno spirito comune e non riescono ad essere sintonizzati verso l'obiettivo".

La Coppa Italia salverebbe la stagione?

"Salvare la stagione, no. Diciamo che è sempre e comunque un trofeo importante. È chiaro che i presupposti di inizio stagione erano altri e il Milan si trova in una posizione che non dovrebbe competergli. Dispiace vederlo lì, perché avrebbe avuto le possibilità di stare molto più su e non si spiega. Sono cambiati gli allenatori, non le difficoltà ad assemblare la squadra, a dargli entità. Perché poi le individualità ci sono".