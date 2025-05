Coco racconta il trasferimento dal Milan al Barça: "Prima mi opposi, ma poi litigai con Terim e..."

Francesco Coco, ex giocatore rossonero, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera nella quale ha parlato anche del suo trasferimento dal Milan al Barcellona: "In un primo momento mi ero opposto alla corte dei blaugrana ma poi litigai con Terim e chiesi io il trasferimento negli ultimi giorni di mercato. La primavera successiva Ancelotti mi richiamò al Milan ma ormai era tardi. Pochi mesi dopo passai all’Inter. Come mi sono trovato trovò in Spagna? Trovai un ambiente con un approccio al calcio diverso. Deve capirmi, ero reduce dal Milan di Berlusconi che nella prima decade della sua gestione aveva solo campioni e una organizzazione top della società. Avevo esordito a 17 anni pur avendo davanti il miglior terzino sinistro del mondo, Paolo Maldini. In Spagna si viveva il calcio con più leggerezza".

Con la maglia dell'Inter, Coco ha giocato anche con Sergio Conceiçao, attuale tecnico del Milan. Ecco il suo pensiero sul portoghese: "Per come lo conosco è un combattente, un passionale. Sta soffrendo, si vede. Farà di tutto per vincere la Coppa Italia e poi, lo ha detto, parlerà lui. Secondo me può succedere di tutto".