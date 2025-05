Pioli deriso in conferenza stampa dopo l'eliminazione in Champions League asiatica

Stefano Pioli non sta vivendo il migliore dei momenti alla guida dell'Al-Nassr. Dopo l'eliminazione in Champions League asiatica per mano di una compagine giapponese, il Kawasaki Frontale, l'ex Milan è stato preso di mira dalla critica per la gestione della formazione nella quale giocano campioni come Cristiano Ronalo, Sadio Mané e Marcelo Brozovic per citarne alcuni.

In Arabia Saudita si comincia addirittura a parlare di esonero, con Pioli che nella conferenza stampa post partita di Al-Nassr-Kawasaki è stato addirittura deriso da alcuni giornalisti, che hanno accompagnato la sua uscita dalla sala con "Aeroporto, aeroporto", intimando che fosse quella la sua prossima destinazione e non la casa nella quale alloggia perché, per l'appunto, licenziato.