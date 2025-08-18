live mn Ricci: "Non erano scontati 70mila tifosi oggi. Leao spero stia bene, Modric e Jashari top"

vedi letture

Samuele Ricci, centrocampista del Milan, ha parlato in conferenza stampa nel pre Milan-Bari.

Giorno per te speciale.

"Emozioni bellissime, che rimangono per sempre. La presentazione fa un certo effetto, scendere in campo con Modric anche. Sono molto contento per me e per la squadra. Stiamo crescendo, abbiamo tempo, stiamo lavorando. Mi fa molto piacere per i tifosi che sono venuti oggi, non era scontato".

Ti piace questo Milan?

"Ho trovato un ragazzo super umile, è molto disponibile con tutti ed è un esempio per me. La cosa positiva su questo Milan è che sto vedendo tanta disponibilità e tanta professionalità da parte di tutti".

Cosa ti piace di più fare?

"La cosa che mi piace di più fare è dare equilibrio, tappare il buco che viene lasciato dal compagno o dal difensore che si alza con io che mi abbasso, o fare delle rotazioni a centrocampo con Fofana a fare il mediano e io da mezzala".

Come sta Leao?

"Spero stia bene, speriamo si sia fermato in tempo e non si sia fatto niente al polpaccio".

Bene gli esterni oggi.

"Gli esterni sono molto importanti soprattutto quanod gli spazi sono chiusi. Abbiamo giocatori molto forti sulle fasce, quindi questo ci può aiutare. Poi ci aiutano anche in fase difensiva".

Ti aspettavi così tanti tifosi?

"In realtà pensavo fossero più al mare, ma sono contentissimo di averli visti tutti oggi. Speriamo di trovarne tanti anche nelle prossime partite".

Come hai trovato Jashari?

"È un ragazzo top, ha delle grandi qualità. Si deve ancora un po' integrare, ma lo sta facendo benissimo perché è molto intelligente".