Okafor vicino al Leeds. Presentata offerta da oltre 20 milioni al Milan

Il futuro di Noah Okafor potrebbe essere in Inghilterra e più precisamente al Leeds: il club inglese è infatti vicino a chiudere l'arrivo dello svizzero dopo aver presentato nelle scorse ore un'offerta da oltre 20 milioni di euro al Milan. Per il giocatore è invece pronto un contratto fino al 2029 con opzione fino al 2030. Lo scrive Fabrizio Romano su X:

"Il Leeds United è vicino ad acquistare Noah Okafor dal Milan! Oggi è stata presentata una proposta del valore di oltre 20 milioni di euro, contratto fino a giugno 2029 più opzione fino al 2030. Via libera finale di Okafor, poi l'affare potrà essere concluso, con l'allenatore del Leeds Daniel Farke che spinge molto".

🚨🟡🔵 Leeds United are close to signing Noah Okafor from AC Milan!



Understand proposal worth over €20m has been submitted today, contract until June 2029 plus option until 2030.



Final green light up to Okafor then deal can be done, with #LUFC coach Daniel Farke pushing a lot. pic.twitter.com/IQX2DJTGFe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2025

Se fino a qualche settimana fa la partenza sembrava essere certa, dopo il buon pre-campionato giocato da Okafor, autore di quattro gol (doppietta contro il Liverpool e doppietta contro il Perth Glory), erano aumentate sensibilmente le sue chance di restare nella rosa milanista di Max Allegri. Ora però la ricca proposta del Leeds pare aver cambiato nuovamente le carte in tavola e così la partenza dell'attaccante svizzero sembra essere tornata molto probabile. Da qualche giorno, inoltre, si parla di un accordo già trovato tra l'ex Salisburgo e il club inglese che adesso però è vicino ad un'intesa anche con il Milan.