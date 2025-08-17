Nocerino: "Il mio centrocampo titolare? Loftus-Cheek, Ricci e Modric”
Antonio Nocerino, ex centrocampista del Milan è intervenuto così sull'attualità del club rossonero, impegnato tra poche ore nella delicata e già decisiva prima sfida ufficiale stagionale contro il Bari, in Coppa Italia. Così, l'ex giocatore tra le tante di Palermo, Juventus e Parma ha parlato così di due centrocampisti che, al contrario della passata stagione potranno davvero far bene quest'anno con Allegri: Loftus-Cheek e Fofana. Un estratto delle sue dichiarazioni alla Gazzetta Dello Sport:
Su Loftus-Cheek e Fofana
“Loftus può e deve fare più gol. Ha un cambio di passo incredibile, è un giocatore da Premier, quando parte ti sovrasta. Spero possa fare una grande annata. Anche Fofana è di grande livello. Mio centrocampo titolare? Da destra: Loftus-Cheek, Ricci e Modric”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan