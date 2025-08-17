Nocerino: "Il mio centrocampo titolare? Loftus-Cheek, Ricci e Modric”

Antonio Nocerino, ex centrocampista del Milan è intervenuto così sull'attualità del club rossonero, impegnato tra poche ore nella delicata e già decisiva prima sfida ufficiale stagionale contro il Bari, in Coppa Italia. Così, l'ex giocatore tra le tante di Palermo, Juventus e Parma ha parlato così di due centrocampisti che, al contrario della passata stagione potranno davvero far bene quest'anno con Allegri: Loftus-Cheek e Fofana. Un estratto delle sue dichiarazioni alla Gazzetta Dello Sport:

Su Loftus-Cheek e Fofana

“Loftus può e deve fare più gol. Ha un cambio di passo incredibile, è un giocatore da Premier, quando parte ti sovrasta. Spero possa fare una grande annata. Anche Fofana è di grande livello. Mio centrocampo titolare? Da destra: Loftus-Cheek, Ricci e Modric”.