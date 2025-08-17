Guardiola esalta Reijnders: "È uno dei migliori acquisti della storia del nostro club”

vedi letture

Tijjani Reijnders ha esordito con un gol e un assist in Premier League con la maglia del Manchester City. Dopo la vittoria per 4-0 contro il Wolverhampton, Pep Guardiola, tecnico dei Citizens, ha parlato così del centrocampista olandese arrivato questa estate dal Milan: "Prestazione davvero buona. Un ragazzo adorabile che ha lasciato il segno fin dal primo giorno.

Con la sua velocità può dare una mano a centrocampo. Al Milan e in Nazionale è stato eccezionale. Sapevamo che sarebbe stato un acquisto di punta per i prossimi anni del Manchester City, è uno dei migliori acquisti della storia del club” le parole del tecnico spagnolo riportate dal sito di Alfredo Pedullà.

