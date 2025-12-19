Chi si rivede! Yacine Adli ha assistito alla partita del Milan a Riad

Nella semifinale di Supercoppa Italiana di ieri sera tra Milan e Napoli, con i rossoneri usciti sconfitti con il punteggio di 2-0, c'era anche una vecchia conoscenza rossonera sugli spalti dell'Al-Awwal Stadium a Riad, in Arabia Saudita: si trattava di Yacine Adli, centrocampista che ha giocato con la maglia del Diavolo e che quest'anno, dopo una stagione in prestito alla Fiorentina, è stato ceduto all'Al Shabab, squadra che milita proprio nel campionato saudita.

Yacine Adli ha pubblicato nelle scorse ore una storia sul suo profilo Instagram in cui sono state fotografate alcune maglie che gli sono state donate da ex compagni e non solo: spiccano la divisa di Mike Maignan, quella di Rafael Leao ma anche quella di Luka Modric che con Adli non ha mai giocato se non quest'estate a Milanello.