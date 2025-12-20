Thiaw, ma che combini? Intervento goffo e gol regalato al Chelsea
MilanNews.it
Dopo tante ottime prestazioni nelle ultime settimane, tant'è che è entrato quasi subito nel giro dei titolari su cui punta il tecnico Howe, nella partita di oggi pomeriggio contro il Chelsea Malick Thiaw ha praticamente "regalato" un gol ai Blues, quello del 2-2 finale di Joao Pedro. Su un lancio lungo il difensore tedesco ha letto male la traiettoria del pallone, ha permesso all'attaccante del Chelsea di controllare il pallone e poi è scivolato da ultimo uomo, permettendo così al brasiliano di involarsi verso la porta difesa da Ramsdale, che non ha potuto fare nulla sul piazzato del numero 20.
Pubblicità
Gli ex
Le più lette
4 Füllkrug in arrivo, Moretto annuncia: "Il Milan ha bloccato il tedesco, si chiude settimana prossima"
15/12 La Juve vince a Bologna. Nel campionato della mediocrità, l’Inter torna in vetta. Perde il Napoli, frena il Milan
08/12 Conte batte Spalletti 2-1. Il Napoli torna in vetta la Juve sprofonda a -8. Nuova caduta della Roma
Primo Piano
Luca SerafiniLa differenza tra Hojlund e Nkunku (ma non solo…). Trappola turnover, pagato dazio. L’onestà di Chivu. Con il Como in Australia per la gioia di Scaroni
Franco Ordine Maignan ha gelato qualche speranza. Milinkovic-Savic: scampato pericolo. Mercato: non servono due pecette
Carlo PellegattiL’uomo più amato dai Presidenti. IN PRESTITO, SOLO IN PRESTITO...mi raccomando. FULLKRUG già a Cagliari? Pista Zirkzee
Le condizioni di Gabbia, il rinnovo di Saelemaekers e i movimenti di mercato: tutto sulle ultime in casa Milan
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com