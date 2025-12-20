Thiaw, ma che combini? Intervento goffo e gol regalato al Chelsea

Dopo tante ottime prestazioni nelle ultime settimane, tant'è che è entrato quasi subito nel giro dei titolari su cui punta il tecnico Howe, nella partita di oggi pomeriggio contro il Chelsea Malick Thiaw ha praticamente "regalato" un gol ai Blues, quello del 2-2 finale di Joao Pedro. Su un lancio lungo il difensore tedesco ha letto male la traiettoria del pallone, ha permesso all'attaccante del Chelsea di controllare il pallone e poi è scivolato da ultimo uomo, permettendo così al brasiliano di involarsi verso la porta difesa da Ramsdale, che non ha potuto fare nulla sul piazzato del numero 20.