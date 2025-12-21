Lotta scudetto, Locatelli predica come Allegri: "Puntiamo a vincere le partite, poi a marzo vedremo dove saremo.."

(ANSA) - TORINO, 20 DIC - "La Roma è una di quelle forti del campionato, noi abbiamo faticato nel primo tempo mentre nella ripresa è stato fatto molto bene quasi tutto: dobbiamo assolutamente migliorare certe cose": così il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, dopo il successo contro i giallorossi per 2-1. "E' fondamentale aver vinto queste ultime gare, ma servono altri passi avanti - continua nell'analisi in conferenza stampa - perché abbiamo sofferto troppo sulle seconde palle che erano sempre della Roma e specialmente nel primo tempo arrivavamo troppo in ritardo sui loro quinti". Ora si sta divertendo a guardare la sua Juve? "Credo di non sapere cosa sia il divertimento, penso di non averlo mai provato ed è un problema mio - la risposta dell'allenatore bianconero - anche perché io sono contento a seconda di ciò che fanno intorno a me: ora ho visto i ragazzi che si abbracciavano ed erano felici nello spogliatoio, nel guardarli ho provato divertimento". Al termine della sfida hanno parlato i due match-winner: "La vittoria è meritata, dobbiamo stare in alto e adesso dobbiamo pensare già alla prossima" le parole di Conceicao; "Non sono ancora nel livello del mio prime ma sentivo che il gol sarebbe arrivato, con Spalletti c'è un'altra mentalità e vuole sempre sistemare gli errori" ha dichiarato Openda.

C'è stato un attimo di apprensione quando Bremer si è accasciato prima di essere sostituito all'ora di gioco: "Non sono riuscito a restare in campo per tutta la gara ma era previsto che fosse così, ho avuto un brutto infortunio ma sono tornato bene e abbiamo ottenuto una vittoria che volevamo fortemente" ha detto il brasiliano a Sky. In conferenza stampa, invece, è intervenuto Locatelli: "Puntiamo sempre a vincere le partite, poi a marzo vedremo dove saremo - il bilancio del capitano - e noi dovevamo ritrovare compattezza e fiducia: quando vinci ne guadagni in consapevolezza, ora vogliamo tenere questo passo senza fare voli pindarici". (ANSA).