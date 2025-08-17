Capello su Leao: "Con un tecnico d’esperienza come Allegri, Rafa non può avere più scuse"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico rossonero Fabio Capello ha rilasciato queste parole sul Milan di Max Allegri: "Se è un Milan da corsa scudetto? Per forza. Se un club come il Milan è fuori dall’Europa, deve obbligatoriamente competere per lo scudetto. A maggior ragione se in estate ha puntato su di un allenatore con un certo pedigree e un direttore sportivo in gamba come Igli Tare. Tornare in Champions è l’obiettivo minimo, serve lottare per lo scudetto.

Leao? Il discorso è sempre quello: troverà finalmente continuità? Adesso che al Milan è cambiato il “manico”, con un tecnico d’esperienza come Allegri, Rafa non può avere più scuse".

