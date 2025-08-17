Ora è ufficiale, Davide Calabria riparte dalla Grecia. Il Panathinaikos lo annuncia

Davide Calabria è ufficialmente un nuovo giocatore del Panathinaikos. Ad annunciarlo il club greco con un comunicato ufficiale. Il terzino destro ha firmato un contratto triennale.

28 anni, Calabria ha lasciato il Milan, col quale ha giocato tutta la carriera, lo scorso gennaio per accasarsi al Bologna. Nei cinque mesi in rossoblù si è tolto la soddisfazione di vincere una Coppa Italia, peraltro in finale contro i rossoneri. 13 presenze complessive agli ordini di Vincenzo Italiano, dopo una storia lunga 272 partite col Diavolo, condite da 10 reti.

Arrivato nella capitale greca nella serata di ieri, l'ex capitano rossonero ha dichiarato: "Sono felice di essere qui. È una nuova avventura per me. Ho scelto di venire qui perché ho sentito il calore e la voglia del club di portarmi qui. Voglio ripagare la loro fiducia sul campo. Sono curioso di questa nuova esperienza, avevo voglia di ricominciare e tornare in campo. Mi sono allenato con un preparatore, ma avevo voglia di tornare su un campo da calcio. La volontà del Panathinaikos di avermi qui mi ha fatto pensare che questa fosse la scelta giusta. Voglio fare una grande annata. Sono qui per vincere dei trofei.

I tifosi del Panathinaikos? Vengo dal Milan, che ha una tifoseria fantastica. Anche il Bologna ha una tifoseria molto passionale che ci ha sempre sostenuto. So che i nostri tifosi sono molto appassionati e non vedo l'ora di giocare davanti a loro. Sono sicuro che i tifosi aiuteranno la squadra il più possibile".