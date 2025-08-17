Eterno Giroud: il francese a segno nel 3-3 tra Brest e Lille

Eterno Giroud: il francese a segno nel 3-3 tra Brest e Lille
Oggi alle 18:12
di Federico Calabrese

Olivier Giroud non smette mai di segnare e di stupire: il centravanti francese, ex Milan, è infatti andato a segno nel 3-3 tra Brest e Lille. Giroud ha aperto il tabellino delle marcature all'11'. Ennesimo segno di come per l'attaccante il tempo sembra non passare mai.