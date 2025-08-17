Milan-Bari, formazioni ufficiali: Ricci ed Estupiñan i volti nuovi dal primo minuto
Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Bari, primo turno di Coppa Italia. Dopo quasi tre mesi di interminabile attesa, finalmente si torna al calcio che conta. Allegri punta sulla difesa a tre, tra i nuovi acquisti subito titolari Ricci ed Estupiñan. Panchina per De Winter, Athekame, Modric e Jashari.
MILAN (3-5-1-1): ︎ Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupiñan; Pulisic; Leao. A disp. Pietro Terracciano, Pittarella, De Winter, Gimenez, Modric, Okafor, Jimenez, Chukwueze, Athekame, Jashari, Bartesaghi, Ivanov, Musah. All. Marco Landucci (Massimiliano Allegri squalificato).
BARI (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Bellomo, Braunoder, Pagano; Pereiro, Moncini, Sibilli.. A disp. Pissardo, De Lucci, Tripaldelli, Gytkjaer, Teixeira, Kassama, Rao, Manzari, Partipilo, Pucino, Verreth, Mane, Mavraj. All. Fabio Caserta.
ARBITRO: Ruben Arena di Torre del Greco.
ASSISTENTI: Fontemurato e Votta.
IV UOMO: Sozza.
VAR: Maggioni.
AVAR: Marinelli.
