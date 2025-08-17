Reijnders, esordio show al City: "Ottimo inizio, dobbiamo continuare così"

Tijjani Reijnders è stato votato "Player of the Match" di Wolverhampton-Manchester City 0-4. Ecco le dichiarazioni dell'ex Milan al termine della partita alla BBC: "È un ottimo inizio, sono molto contento dell'assist, del gol e di un'ottima vittoria. È un ottimo inizio e ora dobbiamo continuare così".

"Ho visto l'intensità ed è piuttosto dura, ma è bello giocare in Premier League e segnare al debutto è sempre bello. Cerco sempre di trovare spazio in area e di fare assist. Il mio stile di gioco è quello di essere un giocatore box-to-box e aiutare la squadra con gol e assist."