Okafor vuole il Leeds. Il Milan sta aspettando di conoscere la gravità dell'infortunio di Leao prima di prendere una decisione definitiva

Okafor vuole il Leeds. Il Milan sta aspettando di conoscere la gravità dell'infortunio di Leao prima di prendere una decisione definitivaMilanNews.it
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 15:49Calciomercato Milan
di Enrico Ferrazzi

Secondo quanto riferisce SkySports in Inghilterra, il Leeds è in trattative avanzate con il Milan per Noah Okafor che vorrebbe andare a giocare nel club inglese. Le due società stanno discutendo sul prezzo dell'attaccante svizzero che dovrebbe aggirarsi intorno ai 13 milioni di sterline, vale a dire circa 15 milioni di euro

Si attende ora la decisione del Milan che però, secondo quanto riportato Sky Sport in Italia, prima di prendere una decisione definitiva vuole aspettare di conoscere l'entità dell'infortunio di Rafael Leao che ieri contro il Bari ha riportato un problema muscolare al polpaccio destro. Contro pugliesi, Okafor è partito dalla pachina ed è entrato in campo all'81'. 
 