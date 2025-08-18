Ramazzotti racconta: "leri le telecamere dello Utd hanno Inquadrato Hojlund mentre entrava a Old Trafford con la maglietta, sicuramente non soddisfatto della scelta"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Rasmus Hojlund: "leri le telecamere della tv del Red Devils hanno Inquadrato Rasmus mentre entrava a Old Trafford con la maglietta ma sicuramente non soddisfatto della scelta di Amorim, avallata dalla società. Si tratta di un altro chiaro messaggio da parte del club di Sir Ratcliffe: Hojlund non rientra nel progetto, a differenza di Zirkzee, in panchina. Questa presa di posizione gli era già stata comunicata la scorsa settimana, quando c'era stato l'incontro tra la dirigenza e l'entourage del calciatore e ieri c'è stata la conferma... del campo.

Per il Milan la non convocazione di Hojlund e una buona notizia: da qualche giorno l'attaccante aveva aperto al trasferimento a Milanello e la ferrea volontà di restare a Manchester espressa a fine giugno a aveva vistosamente vacillato. La "botta" di ieri a livello morale, però, è stata ancora ptù forte perché l'asse tra il tecnico e la dirigenza gli lascia pochi margini per recuperare il terreno perso. Il rischio di trascorrere una stagione tra panchina e tribuna, proprio mentre si avvicina il Mondiale, non è allettante. Il processo di addio allo United, dunque, può essere accelerato. La soluzione Milan intriga Rasmus: la dirigenza rossonera e Allegri gli hanno già fatto sapere che sarebbe al centro del progetto, ma il 22enne di Copenaghen vuole garanzie anche sul futuro. Tradotto: non Intende trasferirsi per poi tornare a giugno di nuovo a Manchester".