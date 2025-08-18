Calabria si presenta al Pana: "Venire qui è stata una scelta, volevo qualcosa di nuovo. Il Milan aveva una tifoseria fantastica"

Davide Calabria, ex capitano del Milan, si è presentato ufficialmente al Panathinaikos con queste parole: "Sono molto felice di essere qui. Di iniziare una nuova avventura. Ringrazio il presidente, l'amministrazione e la gente del Panathinaikos, che hanno dimostrato di volermi. È così che ho scelto di venire qui e di essere all'altezza delle aspettative. Per me è stata una scelta. Volevo iniziare qualcosa di nuovo fuori dal mio Paese. Qualcosa di nuovo. Una nuova avventura. Mi sono preparato. Mi sono preparato per poter tornare a un'altra prospettiva, con un'altra squadra e con volontà. Sapevo e apprezzavo anche il fatto che anche il Panathinaikos mi volesse, quindi sono pronto a venire qui e continuare a lottare per vittorie e titoli".

Non è stato facile guardare la partita dall'Italia, ma ho ascoltato, imparato e parlato con Djurisic e ora ci stiamo preparando per un'altra partita che credo ci metterà di buon umore. I tifosi? Vengo dal Milan, che aveva una tifoseria fantastica. Anche il Bologna aveva una tifoseria molto passionale, che ci ha sempre sostenuto. So che i nostri tifosi sono molto appassionati e non vedo l'ora di esibirmi davanti a loro e sono sicuro che i tifosi aiuteranno la squadra il più possibile".