Rami racconta: "Balotelli? Una volta ci divertivamo a spaccare le noci con la testa e..."

vedi letture

Adil Rami, ex difensore rossonero, intervistato da L'Equipe, ha parlato così del rapporto con Filippo Inzaghi, suo ex allenatore al Milan: "Ero titolare, ma un giorno mi tiene fuori e mi convoca - riporta gazzetta.it -. E mi dice: al tuo posto gioca Zapata che è colombiano perché davanti c'è Cuadrado, colombiano pure lui. Gli risposi che allora non avrei mai più giocato perché non c'erano francesi in attacco in Serie A, ma forse non mi ha capito. Comunque fu una cosa ridicola e mi dissi che era il peggior allenatore che avessi mai avuto".

Su Mario Balotelli, il francese ha invece raccontato: "Lui è quello che sapeva fare festa più di tutti. Ne ha combinate talmente tante e molte cose non le posso raccontare. Un giorno eravamo a una serata insieme e ci divertivamo a spaccare le noci con la testa. È finita che io mi sono tagliato la fronte e lui moriva dal ridere". Su Robinho e Zlatan Ibrahimbovic, Adli ha infine raccontato: "Robinho è il compagno di squadra più forte mai avuto. Era a fine carriera, ma per me è il più forte di tutti anche se era un po' grasso. Ibrahimovic? Durante un Svezia-Francia volevo vendicarmi per un colpo che mi aveva dato. Ma era una pessima idea, perché lo senti da lontano che è una forza della natura e può fare quel che vuole, magari spaccarti la mascella con una gomitata. Ma alla fine avevamo molti amici in comune al Milan, e quando lo vedi in azione non puoi che esserne un tifoso".

