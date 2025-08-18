La prima del "Maestro" Luka Modric: una serata piena di emozioni e un assaggio del suo talento

vedi letture

C'erano pochi dubbi, ma la serata di ieri ha confermato, non che ce ne fosse bisogno, che i tifosi milanisti non vedevano l'ora di ammirare Luka Modric con la maglia del Milan. Il campione croato è stato il più acclamato nel pre-partita durante la presentazione dei nuovi acquisti e anche il suo ingresso in campo nella ripresa è stato accolto dal boato degli 71 mila spettatori presenti a San Siro per i 32esimi di Coppa Italia contro il Bari.

EMOZIONI E LAMPI DI TALENTO - Se i tifosi si sono emozionati lo stesso si può dire dello stesso Modric che è rimasto sicuramente molto colpito dall'accoglienza ricevuta. L'ex Real Madrid è entrato in campo sul 2-0 con la partita già indirizzata sul binario giusto per il Diavolo, ma ha comunque fatto vedere alcuni lampi del suo immenso talento da Pallone d'Oro. Quando ha il pallone tra i piedi si vede che è un giocatore speciale che da tempo non si vedeva a San Siro con la maglia del Milan. Il suo tocco raffinato è qualcosa di raro e non sono mancati gli "oooh" di stupore da parte dei tifosi presenti sugli spalti di San Siro per alcune giocate di classe del croato. Nulla di particolare, ma comunque un primo assaggio di quello che potranno vedere durante la stagione.

VICINO AL GOL - E pensare che Modric avrebbe potuto festeggiare il suo debutto in gare ufficiali con la maglia rossonera anche con un gol: prima quando ha calciato centrale da buona posizione e poi al 90' quando, invece di tirare da due passi, ha preferito cercare un compagno in area piccola, non trovando però nessuno. Una rete sarebbe stata la ciliegina sulla torta in una serata che comunque il campione croato non dimenticherà mai.

