L'Hajduk di Gattuso perde con la Dinamo e si fa clamorosamente superare in classifica

Sprofonda l'Hajduk di Rino Gattuso nello scontro diretto contro la Dinamo Zagabria. A Spalato vincono gli ospiti 1-3 operando così un clamoroso sorpasso in classifica. Reti bianche nel primo tempo, poi al 51' Pierre-Gabriel porta avanti la Dinamo. Pari di Livaja cinque minuti piuù tardi ma Kulenovic riporta gli ospiti in vantaggio al 64'. Di Sucic al 102' il terzo gol. Domani tocca al Rijeka in casa contro il Gorica.

A tre giornate dalla fine l'Hajduk si fa superare dalla Dinamo e il Rijeka ha l'occasione di portarsi in solitaria in classifica domani. Rischia di sfumare il sogno scudetto per Gattuso.

Classifica

Dinamo Zagabria 58

Rijeka 56

Hajduk Spalato 56

Varazdin 45

Slaven Belupo 45

Istra 42

Osijek 37

Gorica 36

Lokomotiva Zagabria 33

Sibenik 30