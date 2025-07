Davide Ancelotti rivela: "Ho parlato con dei club, Brasile la scelta migliore"

Riecco Davide Ancelotti. Il figlio di "Carletto" alla fine ha deciso di seguire il papà anche sulla panchina del Brasile dopo essere rimasto senza alternative in solitaria da allenatore, in seguito all'addio dal Real Madrid. Il tecnico parmense di 35 anni ha rilasciato un'intervista a MARCA dove si è raccontato: "Allenare da solo? È il mio obiettivo di carriera. Alla fine della stagione, ho avuto l’opportunità, da parte di mio padre, di seguirlo nella nazionale brasiliana, e gli ho chiesto un po’ di tempo per pensarci e per parlare con alcuni club".

E ha aggiunto: "Ho avuto qualche opportunità e, alla fine, senza entrare nei dettagli delle trattative, la scelta migliore per me è stata accettare questa sfida di partecipare a un Mondiale, e farlo con una nazionale che rappresenta 200 milioni di persone".

Dunque ogni idea di spiccare il volo in solitaria è rimandato a luglio 2026: "Al momento non penso a luglio 2026, sono concentrato sul quotidiano. Quando arriverà un’offerta, verrà valutata e ne parleremo. Non posso dire cosa farò tra un anno. Ma è vero che ora sono molto, molto entusiasta del Brasile e di far parte della CBF. È anche un’opportunità, poco comune, di imparare una nuova lingua e conoscere un campionato, giocatori e professionisti di altissimo livello".