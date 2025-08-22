Un ex milanista è da oggi svincolato: Diego Laxalt lascia la Dinamo Mosca

Un ex milanista è da oggi svincolato: Diego Laxalt lascia la Dinamo MoscaMilanNews.it
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Oggi alle 22:30Gli ex
di Gaetano Mocciaro

Tra gli ex milanisti senza squadra, se ne aggiunge un altro. Diego Laxalt non è più un giocatore della Dinamo Mosca, lo ha reso noto il club attraverso i suoi canali ufficiali. 

32 anni, Laxalt era arrivato a Mosca dal Milan nell'estate del 2021 per 3.5 milioni di euro. In 4 anni ha raccolto 78 presenze, servendo 5 assist.

L'uruguayano era arrivato al Milan nell'estate 2018, i rossoneri lo acquistarono dal Genoa per 19 milioni di euro. In due stagioni con i rossoneri ha raccolto 35 presenze, con un assist.