Leeds, le prime parole di Okafor: "Da bambino sognavo di giocare in Premier. Sono pronto per questa nuova sfida"

Queste le prime parole di Noah Okafor da nuovo giocatore del Leeds alla tv del club inglese: "Penso che sia una giornata fantastica, sono davvero emozionato. Da bambino sognavo di giocare in Premier League. Ecco perché per me è stata una decisione piuttosto facile. Così ho detto, sì, il mio calcio è perfetto per la Premier League, è come un sogno che si avvera. Non vedo l'ora di scendere in campo. Ho sentito dire che la Premier League è il campionato migliore del mondo, è molto intenso. Ho un sacco di amici che ci hanno giocato o ci giocano tuttora. Sono davvero, davvero emozionato. Non vedo l'ora, come ho già detto. Sono pronto anche per questa nuova sfida".

Sui nuovi compagni di squadra e sui tifosi del Leeds, Okafor ha spiegato: "Conosco Brenden Aaronson, è un mio amico. Ho giocato con lui a Salisburgo un paio di anni fa. Conosco anche Isaac Schmidt, che viene dalla Svizzera. E Lukas Nmecha, ne conosco un po'. Per quanto riguarda gli altri ragazzi, non vedo l'ora di conoscerli meglio. I tifosi? A Dublino (in occasione dell'amichevole Leeds-Milan di qualche settimana fa, ndr) mi chiedevo: perché ci sono così tanti tifosi in un'amichevole? E poi ho visto sullo schermo che ce n'erano circa 50.000. Quindi ho pensato: wow. Erano molto rumorosi, ma ho sentito che nello stadio del Leeds l'atmosfera doveva essere pazzesca".

