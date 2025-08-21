Allenatore Aberdeen: "Abbiamo seguito Lazetic per un po': ha già giocato ad alti livelli"

Jimmy Thelin, allenatore dell'Aberdeen, si è così espresso durante la presentazione di Lazetic sul classe 2005, arrivato a titolo definitivo dal Milan: “Abbiamo seguito Marko per un po’ e siamo molto felici di averlo portato qui. Ha un ottimo pedigree e, nonostante la giovane età, ha già giocato ad alti livelli in diversi campionati europei. Dovremo essere realistici nelle aspettative: avrà bisogno di tempo per ritrovare la condizione partita e integrarsi nel nostro modo di lavorare. La sua preparazione estiva è stata un po’ complicata per l’incertezza sul futuro, ma ha dimostrato grande pazienza. Ora che è arrivato, siamo felici di metterci subito a lavorare per portarlo al livello giusto. Crediamo che sarà un eccellente innesto per la nostra rosa: ha una fisicità imponente, buone qualità tecniche e ci garantirà versatilità e concorrenza in vista di una stagione intensa. Siamo convinti di poter valorizzare le sue qualità e renderlo una minaccia concreta per l’Aberdeen”.

LE PAROLE DI LAZETIC

Marco Lazetic, attaccante classe 2005 passato a titolo definitivo dal Milan all'Aberdeen, si è così espresso durante la presentazione con il club scozzese: “È una sensazione fantastica essere finalmente qui dopo un po’ di attesa, ma sono pronto a mettermi al lavoro. Quando l’Aberdeen mi ha chiamato, ho pensato subito che era il posto in cui volevo sentirmi a casa. Ho visto la volontà dell’allenatore e dello staff di rendere possibile questo trasferimento, mi è piaciuta l’energia di tutti, ed è per questo che ho voluto arrivare qui il prima possibile. Credo che sia un ambiente dove posso crescere sia come giocatore che come persona. È importante, per un calciatore, trovarsi in un posto in cui si sente di poter lavorare e migliorare. Con l’Aberdeen credo che diventerò un giocatore migliore e spero di poter aiutare il club a ottenere successi. Ho visto video dei tifosi e amo la loro intensità. Anch’io vedo il calcio in questo modo, quindi non vedo l’ora di scendere in campo a Pittodrie, segnare e festeggiare con loro”.