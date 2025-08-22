Un ex milanista è tornato in Serie A: Aster Vranckx ha firmato per il Sassuolo

di Gaetano Mocciaro

Aster Vranckx torna in Italia. Il centrocampista belga è stato annunciato dal Sassuolo, che lo ha acquistato dal Wolfsburg con la formula del prestito con diritto di riscatto.

22 anni, Vranckx ha vestito la maglia del Milan nella stagione 2022/23 raccogliendo complessivamente 10 presenze. 
 