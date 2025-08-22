Buon esordio di Calabria con la maglia del Panathinaikos
MilanNews.it
Nella serata di ieri l'ex capitano del Milan Davide Calabria ha esordito con la sua nuova squadra, il Panathinaikos, in occasione dei playoff di Europa League. Entrato al 60esimo minuto al posto di Kotsiras, il terzino italiano ha subito conquistato i tifosi ateniesi con una prestazione di assoluto livello, che ha attivamente contribuito alla rimonta della formazione di Rui Vitoria sul Samsunspor.
Tanto che è stato apprezzato, Calabria è stato subito elogiato dai tifosi del Panathinaikos prima allo stadio e poi sui social, dove ha ottenuto parecchio consenso, quello che gli serviva per ripartire una volta e per tutte dopo gli ultimi due anni complicati.
Pubblicità
Gli ex
Leeds, le prime parole di Okafor: "Da bambino sognavo di giocare in Premier. Sono pronto per questa nuova sfida"
Boniface o no, servirà un’altra punta (e un difensore). Molto di questa squadra si decide sugli esterni. Ecco chi vuole San Siro senza Curva di Luca Serafini
Le più lette
2 Capuano: "Cessioni per 185 milioni, acquisti per 110: i tifosi devono attendersi almeno 70-80 milioni di colpi. Altrimenti..."
3 Boniface o no, servirà un’altra punta (e un difensore). Molto di questa squadra si decide sugli esterni. Ecco chi vuole San Siro senza Curva
4 Capello sull'acquisto di Boniface: "Tentare una scommessa su un ruolo così importante può essere pericoloso"
Primo Piano
Allegri e il ritorno a San Siro, atto primo. La particolare gestione di Modric e la sfida a Loftus-Cheek e Fofana
live mnLIVE MN - Allegri: "Felice del mercato e di come stiamo lavorando con la dirigenza. In campionato dovremo viaggiare come una crociera"
Carlo PellegattiIl Teatro delle Vittorie. Hojlund: ancora gli stessi errori? Nome nuovo: Harder. 38 partite in trasferta
Antonio VitielloUna punta e un difensore forte! Grosso problema a San Siro. Quasi 200 milioni di cessioni
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com