Buon esordio di Calabria con la maglia del Panathinaikos

Nella serata di ieri l'ex capitano del Milan Davide Calabria ha esordito con la sua nuova squadra, il Panathinaikos, in occasione dei playoff di Europa League. Entrato al 60esimo minuto al posto di Kotsiras, il terzino italiano ha subito conquistato i tifosi ateniesi con una prestazione di assoluto livello, che ha attivamente contribuito alla rimonta della formazione di Rui Vitoria sul Samsunspor.

Tanto che è stato apprezzato, Calabria è stato subito elogiato dai tifosi del Panathinaikos prima allo stadio e poi sui social, dove ha ottenuto parecchio consenso, quello che gli serviva per ripartire una volta e per tutte dopo gli ultimi due anni complicati.