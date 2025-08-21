Hauge: "Guardo ancora le partite del Milan, mi piacerebbe avere un'altra chance in A"

Jens Petter Hauge, calciatore del Bodo/Glimt, che in passato ha vestito la maglia del Milan, è tornato a parlare della sua avventura in rossonero ai microfoni di Sky Sport Insider: "La prima volta è stata speciale. Ricordo che il giorno della mia firma con il club mi sono dovuto allontanare durante un incontro con la stampa per correre in bagno e fare una fotografia da mandare ai miei amici e alla mia famiglia".

Segue ancora il campionato italiano?

"Sì. Ho ancora molti amici in Italia. Guardo ancora le partite del Milan e faccio il tifo per loro. Mi diverto sempre a seguirli".

La rivedremo in Serie A?

"So per certo che un giorno vorrò provare di nuovo un'esperienza fuori dal Bodø per mettermi alla prova in uno dei campionati più importanti d'Europa. Mi piacerebbe tanto poter avere un'altra occasione in Italia. Vedremo cosa mi riserverà il futuro".