Capello: "Il Milan perde punti e prende gol: non è da Allegri"

Fabio Capello, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche del momento del Milan che ha chiuso l'arrivo in attacco di Niclas Fullkrug. Ecco le parole dell'ex tecnico rossonero: "Il Milan perde punti e prende gol: non è da Allegri. Questo è il dramma, sportivo s’intende, dei rossoneri. Devono trovare solidità in difesa: gli errori e le incertezze sono costati fin qui tanti punti. L’atteggiamento è molto offensivo, ma così si va in difficoltà dietro. E poi si doveva far meglio con le piccole.

Se Fullkrug è l'uomo giusto per l'attacco del Milan? Domanda importante che richiede risposta importante… Di sicuro, senza un 9 è difficile giocare. Füllkrug è un attaccante vecchio stampo: ci sarà stato un consulto in società per valutare chi poteva essere l’uomo giusto. Però non è soltanto questione di centravanti: il Milan non ha le coppe europee rispetto alle altre e dovrebbe sfruttare questo vantaggio".

