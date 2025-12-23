Bierhoff presenta Fullkrug: "Si fa sentire in area di rigore, è un leader"

Oliver Bierhoff, ex attaccante rossonero, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato così di Niclas Fullkrug: "Che tipo di giocatore è? Una classica prima punta, un centravanti vecchio stile che può essere molto utile in un sistema di gioco che prevede un attaccante centrale che faccia da punto di riferimento. Quali sono le sue migliori caratteristiche? La bravura nelle sponde e la presenza in area di rigore. Quando viene cercato con cross dalle fasce, di testa ne prende molte perché ha tempismo e sa anticipare il diretto marcatore. Tecnicamente è bravo e non molla mai. Punti deboli? Non è veloce e non gli va chiesto di attaccare la profondità o di condurre il contropiede. Nello spogliatoio com’è? Non ha paura di alzare la voce quando c’è bisogno. È uno di carattere e di esperienza, uno che i compagni ascoltano. Insomma, un leader".

In merito alla carriera di Niclas Fullkrug, Bierhoff ha dichiarato invece: "Ha giocato tanto nella seconda serie tedesca, ha segnato, ma ha avuto degli infortuni che lo hanno frenato. È sempre stato chiaro che avesse potenzialità, ma le ha mostrate tardi. Può capitare: non tutti gli attaccanti esplodono giovani e ci sono quelli che hanno bisogno di più esperienze per maturare".