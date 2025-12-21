Thiago Silva, pioggia di critiche social per aver firmato col Porto

vedi letture

Una scelta forte quella di Thiago Silva. L'eterno campione rossonero lascia il Fluminense per approdare al Porto, sua ex squadra ad inizio carriera. Il difensore brasiliano sarebbe stato utilissimo per questo Milan, ma purtroppo le cose spesso non vanno come desideriamo, con i rossoneri che hanno scelto di puntare evidentemente su altri profili, purtroppo. Non mancano però le critiche a Thiago Silva, un po' a sorpresa. L'annuncio del suo approdo al Porto ha infatti generato reazioni contrastanti in Brasile, spingendo il difensore a intervenire in prima persona sui social per chiarire le proprie motivazioni, dopo le critiche piovute nelle ore successive all'ufficialità.

"Sono qui per chiarire alcune cose dette oggi e decontestualizzate da menti maligne, da persone con cattive intenzioni", ha spiegato il centrale brasiliano. "Sono anche qui per esprimere quanto amo il Fluminense, sla lo che la famiglia Silva. Per ringraziare, in particolare, il presidente per il suo Impegno e tutti coloro che lo hanno reso possibile. Porteremo il Fluminense nei nostri cuori per il resto della nostra vita".