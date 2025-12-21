Thiago Silva, pioggia di critiche social per aver firmato col Porto
Una scelta forte quella di Thiago Silva. L'eterno campione rossonero lascia il Fluminense per approdare al Porto, sua ex squadra ad inizio carriera. Il difensore brasiliano sarebbe stato utilissimo per questo Milan, ma purtroppo le cose spesso non vanno come desideriamo, con i rossoneri che hanno scelto di puntare evidentemente su altri profili, purtroppo. Non mancano però le critiche a Thiago Silva, un po' a sorpresa. L'annuncio del suo approdo al Porto ha infatti generato reazioni contrastanti in Brasile, spingendo il difensore a intervenire in prima persona sui social per chiarire le proprie motivazioni, dopo le critiche piovute nelle ore successive all'ufficialità.
"Sono qui per chiarire alcune cose dette oggi e decontestualizzate da menti maligne, da persone con cattive intenzioni", ha spiegato il centrale brasiliano. "Sono anche qui per esprimere quanto amo il Fluminense, sla lo che la famiglia Silva. Per ringraziare, in particolare, il presidente per il suo Impegno e tutti coloro che lo hanno reso possibile. Porteremo il Fluminense nei nostri cuori per il resto della nostra vita".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan