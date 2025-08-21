Il saluto di Okafor: "Grazie Milan! Porterò questi ricordi con me per sempre"

Noah Okafor è diventato nelle scorse ore un nuovo giocatore del Leeds che lo ha preso dal Milan a titolo definitivo. Lo svizzero, attraverso Instagram, ha voluto salutare così il club rossonero in cui era arrivato nell'estate del 2023: "GRAZIE MILAN. Grazie ai miei compagni di squadra, agli allenatori, allo staff e soprattutto ai tifosi. Porterò questi ricordi con me per sempre. Con tutto il meglio, OKA".

Questo il comunicato con il Milan ha annunciato la cessione di Okafor al Leeds: "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Noah Okafor al Leeds United FC. Il Club ringrazia Noah per l'impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata, e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali".

