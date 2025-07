Pioli torna a Firenze: sarà al Viola Park il prossimo 10 luglio

Stefano Pioli è pronto a rientrare in scena. Dopo mesi di attesa silenziosa, Firenze è ormai vicina a riabbracciare il tecnico che l’ha già conosciuta e amata. Domani scadono i sei mesi più un giorno di residenza in Arabia, condizione necessaria per accedere ai benefici fiscali previsti: un passaggio formale, ma fondamentale. Poi, ogni giorno potrebbe essere quello giusto per il ritorno.

In realtà, secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino c’è già una data cerchiata in rosso: giovedì 10 luglio. Quel giorno, Pioli sbarcherà a Firenze e si rimetterà al centro del progetto viola. Il tecnico ha mantenuto un filo diretto con la società, ma l’incontro di persona con dirigenti e staff sarà un altro passo importante per iniziare con decisione la nuova avventura.

La programmazione estiva è già impostata: raduno, amichevoli, strategie di mercato. Tutto concordato insieme, anche grazie al lavoro di Daniele Pradè e dei nuovi membri dello staff, tra cui il preparatore Osti e Gianmarco Pioli, figlio dell’allenatore, che entrerà nel team tecnico. Al suo fianco anche Andrea Tarozzi, ex team manager al Sassuolo, che sarà il nuovo vice. Sabato 12 o lunedì 14 luglio è prevista la presentazione ufficiale. Poi, sarà tempo di lavoro, regole e abitudini. Le stesse che Pioli conosce bene: passeggiate nel centro storico, pedalate sulle colline, e quel legame con la città che non si è mai interrotto.