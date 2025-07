Cassano durissimo con Inzaghi: "Ha distrutto la sua Inter e preso per il culo la gente"

vedi letture

Antonio Cassano non è mai stato tenero con Simone Inzaghi e adesso che ha scelto di andare in Arabia Saudita e di lasciare l'Inter le critiche che gli rivolge sono ancora più importanti. A Viva El Futbol, l'ex fantasista ha parlato così dell'allenatore italiano: "Tutte quelle persone che lo facevano passare come un genio devono sapere che ha distrutto l'Inter in questi quattro anni. Ha vinto un campionato e ne ha buttati tre al cesso, non ha valorizzato nessuno e ha preso per il culo la gente dell'Inter, visto che aveva già l'accordo con l'Al-Hilal".

Cassano prosegue: "Poi la barzelletta più grande, che può raccontare agli altri, ma non a me, l'ha detta quando ha affermato che voleva fare un'esperienza all'estero e stava studiando il calcio arabo. Puoi prendere per il culo chi scrive le cose che vuoi, tu sei andato lì perché prendi 25 milioni di euro all'anno. Prima della finale di Champions si sapeva, è andato a prendere i soldi come tutti gli altri".

Come sempre un'opinione forte quella dell'ex Sampdoria, Roma, Milan, Inter e Real Madrid, che non ha mai visto di buon occhio il gioco proposto dal piacentino. I numeri, i conti e i traguardi raggiunti però restano.