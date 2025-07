Giroud, firma con il Lille vicina: prima le visite mediche a Parigi

Olivier Giroud, l'attaccante francese di 38 anni, è pronto a fare il suo grande ritorno in Ligue 1. Dopo aver completato le visite mediche a Parigi, l'ex giocatore del Montpellier è pronto a firmare il contratto con il Lilla; un trasferimento che segna l'ennesimo punto di svolta nella carriera di Giroud, che giocherà di nuovo in Francia dopo oltre 13 anni di assenza. Nel 2012, infatti, lasciò il Montpellier per trasferirsi all'Arsenal, per poi proseguire la sua carriera con il Chelsea e il Milan.

Campione del Mondo nel 2018 con la Francia, Giroud continua a essere uno degli attaccanti più importanti della sua generazione, nonostante l'età. La sua esperienza, la forza fisica e il fiuto per il gol saranno risorse fondamentali per il Lilla, che mira a ritagliarsi un posto tra le grandi del campionato. Il ritorno di Giroud, miglior marcatore della storia della nazionale transalpina, entusiasma molti tifosi, che non vedono l'ora di rivedere un beniamino di tutti (o quasi) sui campi della Ligue 1.