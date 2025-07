Ambrosini non ha dubbi: "Gattuso ct? Rino è l’uomo giusto al posto giusto"

Intervistato dal Quotidiano Sportivo, Massimo Ambrosini, ex centrocampista e capitano rossonero, ha parlato così del nuovo Milan di Massimiliano Allegri: "Il Milan deve partire con l’ambizione di dover primeggiare o di provare a dare fastidio a chi si metterà davanti. Un annata senza coppe consente di recuperare al meglio e lo abbiamo visto con il Napoli l’anno scorso. Sarà importante anche il mercato, l’obiettivo deve essere quello di stare in testa alla classifica, anche se non sarà facile".

Ambrosini ha poi commentato anche la nomina di Rino Gattuso a nuovo ct dell'Italia: "Rino è l’uomo giusto al posto giusto. Saprà trasmettere la sua passione azzurra, la sua forza, la sua determinazione, ma non so lo. Spesso si parla di lui per il ca rattere e per lo stile comunicati vo, trascurando che è un allena tore preparato, oggi direi anche navigato. Ha attraversato tante esperienze, in Italia e all’estero, quindi Gattuso sarà per l’Italia anche un valore tecnico impor tante. Compito non facile, ruolo impegnativo in una fase storica particolare, sarà osservato in tutti i particolari".