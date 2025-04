Brocchi e la Coppa Italia del 2003: "La ricordo con affetto, è stata la ciliegina sulla torta dopo aver vinto la Champions contro la Juve a Manchester"

vedi letture

Gli ex

Oggi alle 18:50 Gli ex

Il doppio ex Cristian Brocchi, in vista del derby di Coppa Italia di questa sera, ha rilasciato queste parole alla Gazzetta dello Sport sulla stracittadina milanese: "Il derby è una gara dal sapore particolare. Soprattutto quelle che valgono per lo scudetto. Io ho avuto la fortuna di giocare gli euro derby, nelle semifinali di Champions 2002- 03, e vi assicuro che quelli sono stati incredibili.

Il Milan non vince la Coppa Italia dal 2023? Io la ricordo con affetto perché è stata il coronamento di una stagione fantastica, nella quale abbiamo vinto la Champions contro la Juve. La Coppa Italia allora si assegnava in due gare e la seconda l’abbiamo disputata dopo la finale di Manchester. Il 4-1 dell’andata all’Olimpico ci ha permesso di scendere in campo più tranquilli e abbiamo messo... la ciliegina sulla torta".