Yamal impressionante, ma Boban resta cauto: "Non arriverà mai vicino a Messi"

Un Lamine Yamal che già si presentava come stella assoluta in campo e come uno dei migliori, se non il migliore al mondo, ma che dopo Barcellona-Inter ha impressionato ancora di più il mondo del calcio. Gol, giocate, due traverse e gli attestati di stima anche degli avversari che lo hanno affrontato, con il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi che ha detto: "Uno così ne nasce ogni 50 anni".

Dagli studi di Sky Sport si discute sul tema: può raggiungere anche Messi? Zvonimir Boban è cauto sul tema: "Non arriverà mai vicino a Messi" - le sue parole - ", ciò non toglie che sia un genio del calcio e potrà arrivare ai livelli di gente come Ronaldinho o Neymar. Ma Messi e Maradona no, sono più veloci e forti fisicamente. E poi i gol... Lui segna, sì, ma Messi ne faceva cinquanta a stagione. Questa è la mia sensazione, spero di sbagliarmi per il ragazzo".

Già nel prepartita, nel vedere il suo riscaldamento, aveva sottolineato un aspetto sul suo atteggiamento: "Mi piacerebbe vederlo meno 'fenomeno', con questi capelli nuovi, con un po' di deconcentrazione che ho notato in Copa del Rey, dove ha sì fatto due assist, ma anche dove non ha fatto davvero un uno contro uno da Yamal, non quello che si diverte e che ci diverte. Deve divertirsi sì, ma responsabilmente".