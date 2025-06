Qualche mese, 13 presenze e un trofeo contro la sua ex squadra. Calabria lascia Bologna da svincolato

vedi letture

Oggi è il 30 giugno e questo nella Serie A, ma più in generale nel calcio europeo, significa scadenza dei contratti per i calciatori delle varie squadre. Nel caso del massimo campionato italiano vi abbiamo dato conto dei 47 nomi che in queste ore - fatto salvo un rinnovo - si svincoleranno dalle rispettive società. Entrando più nel dettaglio delle situazioni dei singoli club, troviamo un caso interessante nell'addio di Davide Calabria al Bologna.

Un trasferimento molto particolare già a gennaio, quello dell'ex capitano del Milan. Finito ai margini dello spogliatoio e del progetto tecnico rossonero, Calabria è andato in Emilia a rigenerarsi per qualche mese, collezionando in tutto 13 presenze con la maglia rossoblù e partecipando, con un subentro di un quarto d'ora scarso nel finale, alla vittoria della Coppa Italia all'Olimpico proprio contro la sua ex squadra. Una notte che difficilmente Calabria dimenticherà, ma che non è stata la base per il prosieguo del cammino. Oggi scade il suo contratto con il Bologna e si appresta a lasciare, vittorioso, da svincolato. Probabile comunque che rimanga a giocare in Serie A: per lui le squadre interessate non mancano, in prima fila viene segnalata l'Atalanta.