Giroud saluta il LAFC, ora per lui c'è il Lille: "Non ci ho pensato due volte a tornare in Francia"

vedi letture

L’esperienza americana di Olivier Giroud si è già conclusa. Il Los Angeles FC ha annunciato ufficialmente la separazione dall’attaccante francese, che domenica 29 giugno ha disputato la sua ultima partita con i Black & Gold nella sconfitta per 1-0 contro i Vancouver Whitecaps. Un epilogo amaro per il campione del mondo 2018, reduce da una parentesi poco brillante in MLS e al Mondiale per Club, con un bilancio complessivo di 5 gol e 3 assist in 37 partite.

. Lo stesso tecnico, nel salutare l’ex Milan e Arsenal, ha riconosciuto la difficoltà d’inserimento: “Forse con un altro sistema avrebbe potuto dare di più. Lo ringraziamo per la professionalità e l’esperienza condivisa con il gruppo”. Ma per Giroud è già tempo di guardare avanti. Il bomber francese ha trovato rapidamente un nuovo accordo:, dove prenderà il posto di Jonathan David. Il contratto prevede un anno più opzione per un secondo, e l’ufficialità è attesa a breve.

In conferenza stampa, dopo la sconfitta di stanotte, Giroud ha confermato la sua nuova sfida: “Quando ho avuto l’opportunità di tornare in Francia, non ci ho pensato due volte. Il Lille ha soddisfatto molte esigenze mie e della mia famiglia. Voglio essere utile come leader, in campo e fuori, e sono entusiasta all’idea di giocare in Europa League. Il Lille è un grande club”. Un ritorno in patria inaspettato ma carico di motivazioni, per chiudere la carriera da protagonista.