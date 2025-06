Roma, Abraham ad un passo dal Besiktas: ai giallorossi 20 milioni

La Roma si avvicina all'obiettivo delle plusvalenze (da centrare obbligatoriamente entro il 30 giugno per rispettare i paletti imposti dalla UEFA sul tema del Fair Play Finanziario) anche grazie alla cessione a titolo definitivo di Tammy Abraham al Besiktas: "Tammy i soldi" titola oggi Il Romanista nell'apertura della sua prima pagina.

Ieri mattina il Milan ha ufficializzato il termine dell'avventura del centravanti inglese in rossonero data la prossima scadenza del prestito dal club giallorosso, con ila società turca che ha poi ha raggiunto un accordo verbale per ingaggiare il giocatore: si tratterebbe di un acquisto a titolo definitivo che dovrebbe portare circa 20 milioni di euro nelle casse dei capitolini. "A poche ora dalla scadenza, l'obiettivo plusvalenze si avvicina: raggiunto l'accordo col Besiktas per Abraham, 20 milioni in arrivo - prosegue il quotidiano vicino alle tematiche giallorosse -. Dalle cessioni dei giovani i fondi mancanti per rientrare nei paletti imposti dalla UEFA". In particolare ci si riferisce ai due giovani della Primavera Alessandro Romano e Federico Terlizzi, finiti prepotentemente nel mirino del Torino tanto che sarebbe in corso un tentativo per chiudere il doppio affare già nelle prossime ore.