Abraham ha già una nuova casa: accordo Roma-Besiktas per 20 milioni

Nel pomeriggio di domenica, il Milan ha detto addio a Tammy Abraham: la notizia era nell'aria da tempo ma oggi è stata resa ufficiale. Dopo l'anno di prestito secco in rossonero, a correnti alterne ma onestamente sempre mettendo tutto in campo, il centravanti inglese ha fatto ritorno alla Roma senza che il club rossonero avanzasse alcuna offerta per prorogare il prestito o per tentare un acquisto a titolo definitivo. Quindi è stato tempo di saluti: con il post del Milan e la risposta sentita di Abraham.

Questa sera Fabrizio Romano ha riportato già delle novità sul futuro di Abraham che non ha perso tempo a trovare una nuova sistemazione, ben sapendo di non essere nei progetti del club giallorosso. La Roma ha trovato un accordo con il Besiktas per un trasferimento a titolo definitivo dal valore di circa 20 milioni di euro. Il calciatore ha accettato la sua nuova destinazione e ha già trovato l'intesa con il club turco per il suo nuovo contratto. Per concludere l'affare mancano solo le firme.