Calhanoglu avvistato a Istanbul. Vieni al Galatasaray? "Speriamo"

vedi letture

L'avventura di Hakan Calhanoglu con l'Inter sembra essere al capolinea. L'ex centrocampista rossonero, secondo la pagina turca Le Marca Sports, è stato intercettato a Istanbul come dimostra una foto pubblicata dall'account X. Il calciatore, indisponibile per il Mondiale per Club a causa di un infortunio, sarebbe rientrato in Turchia per trattare il suo trasferimento con il Galatasaray, una voce che sin dall'indomani della sconfitta in finale di Champions League contro il PSG si è fatta insistente.

Secondo quanto viene riportato, alla domanda: "Verrai al Galatasaray?", la risposta di Calhanoglu sarebbe stata: "Speriamo". Si attendono aggiornamenti e conferme nelle prossime ore.