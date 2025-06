Beckham operato al polso: l'origine del problema è un infortunio rimediato nel 2003

A poche ore dall’attesissimo ottavo di finale del Mondiale per Club tra il Paris Saint-Germain e l’Inter Miami, arriva una notizia inaspettata: David Beckham è stato ricoverato in ospedale. L’ex stella del calcio inglese è apparsa con il braccio destro immobilizzato da un tutore, come mostrato da una foto pubblicata su Instagram dalla moglie Victoria.

Secondo quanto riportato da The Sun, Beckham si è sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere un vecchio infortunio al polso risalente al 2003, quando si era lesionato durante un’amichevole tra Inghilterra e Sudafrica. All’epoca gli fu inserita una placca metallica, che però non si è mai del tutto riassorbita. Una recente radiografia ha evidenziato che la placca si era spostata, causando forti dolori all’ex centrocampista, oggi 50enne.

L’operazione è andata a buon fine e Beckham è già in fase di recupero, assistito dalla moglie. Tuttavia, la sua presenza ad Atlanta domenica sera (ore 21 italiane) per la sfida tra il club in cui Beckham ha chiuso la carriera nel 2013 e quello di cui è proprietario è ora in forte dubbio.

Il club americano, guidato da Lionel Messi e altri campioni come Suárez, Busquets e Jordi Alba, cercherà l’impresa contro i parigini; l’eventuale assenza di Beckham, simbolo del progetto Inter Miami, peserebbe anche e soprattutto sul piano emotivo.