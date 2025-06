Giroud, addio agli USA: il saluto del Direttore Generale di Los Angeles

LAFC e l’attaccante Olivier Giroud hanno raggiunto una decisione consensuale per separarsi, come annunciato dal club. L’ultima partita di Giroud con la maglia del LAFC sarà domenica 29 giugno, quando i Black & Gold affronteranno il Vancouver al BMO Stadium alle 18:30 ora del Pacifico.

“Olivier è stato un professionista esemplare durante il suo periodo al LAFC,” ha dichiarato John Thorrington, Co-Presidente e Direttore Generale del club. “Ha portato umiltà e una mentalità vincente che hanno aiutato a elevare il livello di tutti quelli intorno a lui. Olivier è stato un ambasciatore straordinario per il club dentro e fuori dal campo. Siamo grati per il suo contributo e auguriamo a lui, a sua moglie Jennifer e alla sua famiglia tutto il meglio per questo nuovo capitolo.”

Giroud ha aiutato il club a raggiungere la finale della Leagues Cup 2024, nella quale ha segnato il suo primo gol con la maglia dei Black & Gold. Ha segnato anche nella finale della Lamar Hunt U.S. Open Cup 2024, contribuendo alla vittoria del primo trofeo di Open Cup nella storia del club. In totale, Giroud ha messo a segno tre gol e quattro assist in 20 partite di regular season.

“Voglio ringraziare tutti i tifosi, i miei compagni di squadra e lo staff del LAFC per aver reso questa tappa della mia carriera così piacevole,” ha detto Giroud. “Sono felice di aver fatto parte del successo del LAFC. Dalla vittoria di un trofeo la scorsa stagione alla partecipazione alla Coppa del Mondo per Club, è stata un’esperienza meravigliosa a Los Angeles per me e la mia famiglia.”

Giroud, 38 anni, era arrivato al LAFC a maggio 2024 dall’AC Milan. Considerato uno dei migliori attaccanti della sua generazione, la sua prestigiosa carriera professionistica lunga 19 anni lo ha visto protagonista ai massimi livelli del calcio europeo in Italia, Inghilterra e Francia. Con Montpellier, Arsenal, Chelsea e Milan, Giroud ha vinto 11 trofei importanti, segnando quasi 300 gol e collezionando oltre 700 presenze nei club.

Nativo di Chambéry, in Francia, Giroud è il miglior marcatore di sempre della Nazionale francese, con 57 gol. Insieme al compagno di squadra Hugo Lloris, ha aiutato la Francia a vincere la Coppa del Mondo FIFA 2018 e la UEFA Nations League 2021, oltre a raggiungere la finale dell’Europeo 2016 e della Coppa del Mondo 2022.