Mastour: "Kakà: maestro. Robinho: fantasia. Balotelli: forza"

Hachim Mastour, ex giocatore rossonero, ha rilasciato una lunga intervista a SportWeek, inserto settimanale della Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato anche di suoi tre ex compagni di squadra al Milan, cioè Kakà, Robinho e Balotteli. Ecco le sue parole: "Kakà: maestro. Robinho: fantasia. Balotelli: forza. Kakà mi abbracciava come si fa con un fratello minore, mi aiutò a inserirmi nel gruppo.

Con Robinho, in campo, parlavo la stessa lingua. Mi dava consigli, mi diceva di gestire la palla in una certa zona e di puntare l’avversario in un’altra. Mi gasava tantissimo. Di Balotelli ricordo quando, in allenamento, mi disse: 'Voglio che tu oggi esci con zero errori. Li conto'".